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18 Aralık 2019, Çarşamba
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: Gökhan saygısızlık yaptı

Muslera: Gökhan saygısızlık yaptı

: " takımda, bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu (Gökhan Çıra) ilk maçın ardından saygısızlık yaptı. Ben sadece ona yetiştiği camiaya saygı duyması gerektiğini söyledim."

ise Tuzla'nın hocasının aksine kimseye küfür etmediğini söyledi. Başarılı eldiven, " takımda, bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu (Gökhan Çıra) ilk maçın ardından saygısızlık yaptı. Ben sadece ona yetiştiği camiaya saygı duyması gerektiğini söyledim. Haricinde kimseye yanlış bir davranışım olmadı. Vurduğumu söyleyenler ispat etsinler" ifadesini kullandı.

  1. 18.12.2019
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