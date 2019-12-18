Muslera: Gökhan saygısızlık yaptı

Muslera ise Tuzla'nın hocasının aksine kimseye küfür etmediğini söyledi. Başarılı eldiven, "Rakip takımda, bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu (Gökhan Çıra) ilk maçın ardından saygısızlık yaptı. Ben sadece ona yetiştiği camiaya saygı duyması gerektiğini söyledim. Haricinde kimseye yanlış bir davranışım olmadı. Vurduğumu söyleyenler ispat etsinler" ifadesini kullandı.