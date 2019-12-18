Muslera: Gökhan saygısızlık yaptı
Muslera: "Rakip takımda, bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu (Gökhan Çıra) ilk maçın ardından saygısızlık yaptı. Ben sadece ona yetiştiği camiaya saygı duyması gerektiğini söyledim."
Muslera ise Tuzla'nın hocasının aksine kimseye küfür etmediğini söyledi. Başarılı eldiven, "Rakip takımda, bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu (Gökhan Çıra) ilk maçın ardından saygısızlık yaptı. Ben sadece ona yetiştiği camiaya saygı duyması gerektiğini söyledim. Haricinde kimseye yanlış bir davranışım olmadı. Vurduğumu söyleyenler ispat etsinler" ifadesini kullandı.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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