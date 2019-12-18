Maç bitti ortalık karıştı

Maçın bitmesinin ardından iki takım futbolcuları soyunma odasına giderken birbirine girdi. Koridorda başlayan tartışmada tünel girişinde yumruklar bir anda havada uçuştu. Güvenlik güçleri oyuncuların sakinleştirmekte zorlandı. Muslera'nın 2-0 biten ilk maçın ardından "Büyüklük isimle olmuyormuş" diye paylaşım yapan Gökhan Çıra'ya tepki gösterdiği ve bu nedenle ortamın gerildiği öğrenildi.