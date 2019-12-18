Maç bitti ortalık karıştı
Maçın bitmesinin ardından iki takım futbolcuları soyunma odasına giderken birbirine girdi. Koridorda başlayan tartışmada tünel girişinde yumruklar bir anda havada uçuştu.
Maçın bitmesinin ardından iki takım futbolcuları soyunma odasına giderken birbirine girdi. Koridorda başlayan tartışmada tünel girişinde yumruklar bir anda havada uçuştu. Güvenlik güçleri oyuncuların sakinleştirmekte zorlandı. Muslera'nın 2-0 biten ilk maçın ardından "Büyüklük isimle olmuyormuş" diye paylaşım yapan Gökhan Çıra'ya tepki gösterdiği ve bu nedenle ortamın gerildiği öğrenildi.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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