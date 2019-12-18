Lyon’a gidiyor
Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'ye talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü hem İtalyan ekibine hem de Fransız oyuncuya bildirdi.
Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'ye talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü hem İtalyan ekibine hem de Fransız oyuncuya bildirdi. Bu gelişmenin ardından sürpriz yaşandı.
JUNINHO DUYURDU
Fransa Ligi takımlarından Lyon, Galaatsaray'da beklentileri karşılayamayan ve ayrılmaya hazırlanan Nzonzi'yi gündemine aldı. Lyon Sportif Direktörü Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz" diyerek taraftarlarına müjde verdi.
HARİKA BİR FIRSAT
Fransız basını, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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