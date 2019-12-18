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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Lyon’a gidiyor

'da  kalan Steven Nzonzi'ye talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü hem İtalyan ekibine hem de Fransız oyuncuya bildirdi.

'da kalan Steven Nzonzi'ye talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü hem İtalyan ekibine hem de Fransız oyuncuya bildirdi. Bu gelişmenin ardından sürpriz yaşandı.

JUNINHO DUYURDU

Fransa Ligi takımlarından , Galaatsaray'da beklentileri karşılayamayan ve ayrılmaya hazırlanan Nzonzi'yi gündemine aldı. Lyon Sportif Direktörü Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz" diyerek taraftarlarına müjde verdi.

HARİKA BİR FIRSAT

Fransız basını, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin teknik direktör 'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı.

  1. 18.12.2019
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