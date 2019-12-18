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18 Aralık 2019, Çarşamba
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İlginç diyalog

İlginç diyalog

Fatih Terim'in maç öncesi Gökhan Çıra'yı sorması da karşılaşma sonrası açıklamalara yansıdı. İşte Terim ve Çıra'nın o ilginç sözleri...

Fatih Terim'in maç öncesi Gökhan Çıra'yı sorması da karşılaşma sonrası açıklamalara yansıdı. İşte Terim ve Çıra'nın o ilginç sözleri:

Gökhan: Maçtan önce yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin? Hoca mısın!

Terim: Gökhan bizim altyapıda oynamış. Merak ettim, geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş, 'tebrik ederim çabuk dönmüşsün' diyecektim.

  1. 18.12.2019
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