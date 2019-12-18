İlginç diyalog

Fatih Terim'in maç öncesi Gökhan Çıra'yı sorması da karşılaşma sonrası açıklamalara yansıdı. İşte Terim ve Çıra'nın o ilginç sözleri:

Gökhan: Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin? Hoca mısın!

Terim: Gökhan bizim altyapıda oynamış. Merak ettim, geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş, 'tebrik ederim çabuk dönmüşsün' diyecektim.