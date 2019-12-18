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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Gökhan yine olay yarattı

Gökhan yine olay yarattı

2-0 biten ilk maçın ardından gündem olan Gökhan Çıra dün akşam da olayların göbeğinde yer aldı. altyapısından yetişen ve Tuzla forması giyen Gökhan yedekler arasında olmasına karşın maç sonunda en çok konuşulan isim oldu.

2-0 biten ilk maçın ardından gündem olan Gökhan Çıra dün akşam da olayların göbeğinde yer aldı. altyapısından yetişen ve Tuzla forması giyen Gökhan yedekler arasında olmasına karşın maç sonunda en çok konuşulan isim oldu. Muslera'nın tepki gösterdiği genç oyuncu, 'in ekibinden bir kişinin kendisine kafa attığını ileri sürdü. Çıra, "Sen kimsin mafya mısın! Evet ben Galatasaray altyapısında oynadım ama orada neler yaşadığımı kimse bilemez" diye konuştu.

  1. 18.12.2019
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