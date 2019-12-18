Gökhan yine olay yarattı
2-0 biten ilk maçın ardından gündem olan Gökhan Çıra dün akşam da olayların göbeğinde yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve Tuzla forması giyen Gökhan yedekler arasında olmasına karşın maç sonunda en çok konuşulan isim oldu.
2-0 biten ilk maçın ardından gündem olan Gökhan Çıra dün akşam da olayların göbeğinde yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve Tuzla forması giyen Gökhan yedekler arasında olmasına karşın maç sonunda en çok konuşulan isim oldu. Muslera'nın tepki gösterdiği genç oyuncu, Fatih Terim'in ekibinden bir kişinin kendisine kafa attığını ileri sürdü. Çıra, "Sen kimsin mafya mısın! Evet ben Galatasaray altyapısında oynadım ama orada neler yaşadığımı kimse bilemez" diye konuştu.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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