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18 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan kiralık gönderilen Ozornwafor beğenilmedi

Galatasaray'dan kiralık gönderilen Ozornwafor beğenilmedi

'ın sezon başında Ligi takımlarından 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu , kiralık olarak gönderildiği Almeira'da beğenilmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, sezon başında büyük bir sürprize imza atarak Nijeryalı genç stoper 'u kadrosuna katmıştı.

Ligi ekiplerinden 'dan 300 bin Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki defans oyuncusu, kiralık olarak gönderildiği İspanya İkinci Lig takımı Almeira'da göze giremedi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına 'ın eski yıldızı Guti Hernandez'i getiren Almeira, Ozornwafor'un 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Genç futbolcu, İspanyol ekibinde neredeyse hiç süre alamadı. Durum Guti'nin gelmesiyle de değişmedi. Ozornwafor, bu yıl Polonya'da düzenlenen U20 'nda Nijerya'nın en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

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  1. 18.12.2019
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