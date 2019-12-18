Galatasaray'dan kiralık gönderilen Ozornwafor beğenilmedi
Galatasaray'ın sezon başında Nijerya Ligi takımlarından Enyimba Aba'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Valentine Ozornwafor, kiralık olarak gönderildiği Almeira'da beğenilmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray, sezon başında büyük bir sürprize imza atarak Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı.
Nijerya Ligi ekiplerinden Enyimba Aba'dan 300 bin Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki defans oyuncusu, kiralık olarak gönderildiği İspanya İkinci Lig takımı Almeira'da göze giremedi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'i getiren Almeira, Ozornwafor'un 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Genç futbolcu, İspanyol ekibinde neredeyse hiç süre alamadı. Durum Guti'nin gelmesiyle de değişmedi. Ozornwafor, bu yıl Polonya'da düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Nijerya'nın en dikkat çeken isimleri arasındaydı.
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Galatasaray'dan kiralık gönderilen Ozornwafor beğenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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