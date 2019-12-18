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18 Aralık 2019, Çarşamba
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açıldı

Falcao açıldı

 'ya, Falcao da gollerine kavuştu. yıldız, Tuzla karşısında sessizliğini bozdu.

'ya, Falcao da gollerine kavuştu. yıldız, Tuzla karşısında sessizliğini bozdu. Galatasaray formasıyla 13 Eylül'de ilk golünü 'ya atan Falcao, 95 gün sonra golle buluştu. Röveşatası çizgiden çıkan, bir topu da direkten dönen yıldız oyuncunun performansı herkesi mutlu etti.

  1. 18.12.2019
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