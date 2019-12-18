Falcao açıldı

Galatasaray Falcao'ya, Falcao da gollerine kavuştu. Kolombiyalı yıldız, Tuzla karşısında sessizliğini bozdu. Galatasaray formasıyla 13 Eylül'de ilk golünü Kasımpaşa'ya atan Falcao, 95 gün sonra golle buluştu. Röveşatası çizgiden çıkan, bir topu da direkten dönen yıldız oyuncunun performansı herkesi mutlu etti.