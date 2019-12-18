Falcao açıldı
Galatasaray Falcao'ya, Falcao da gollerine kavuştu. Kolombiyalı yıldız, Tuzla karşısında sessizliğini bozdu.
Galatasaray Falcao'ya, Falcao da gollerine kavuştu. Kolombiyalı yıldız, Tuzla karşısında sessizliğini bozdu. Galatasaray formasıyla 13 Eylül'de ilk golünü Kasımpaşa'ya atan Falcao, 95 gün sonra golle buluştu. Röveşatası çizgiden çıkan, bir topu da direkten dönen yıldız oyuncunun performansı herkesi mutlu etti.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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