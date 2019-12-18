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18 Aralık 2019, Çarşamba
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tamam sıra Sivas’ta

Emre tamam sıra Sivas’ta

 Lig'de lider durumda bulunan 'da performansıyla dikkat çeken Kılınç için girişimlerini artırdı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte anlaşma sağlarken kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Lig'de lider durumda bulunan 'da performansıyla dikkat çeken Kılınç için girişimlerini artırdı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte anlaşma sağlarken kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan Cimbom, Sivasspor'un kabul etmesi durumunda oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak. Sivasspor'un bırakmaması halinde Emre Kılınç sezon sonunda bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

10 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

25 yaşındaki futbolcu, Sivasspor formasıyla bu sezon 13 lig maçında forma giydi. Bu maçlarda 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi ve 10 gole doğrudan etki etti.

  1. 18.12.2019
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