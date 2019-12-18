Emre tamam sıra Sivas’ta
Süper Lig'de lider durumda bulunan Sivasspor'da performansıyla dikkat çeken Emre Kılınç için Galatasaray girişimlerini artırdı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte anlaşma sağlarken kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Sivasspor'da performansıyla dikkat çeken Emre Kılınç için Galatasaray girişimlerini artırdı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte anlaşma sağlarken kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan Cimbom, Sivasspor'un kabul etmesi durumunda oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak. Sivasspor'un bırakmaması halinde Emre Kılınç sezon sonunda bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.
10 GOLE DOĞRUDAN ETKİ
25 yaşındaki futbolcu, Sivasspor formasıyla bu sezon 13 lig maçında forma giydi. Bu maçlarda 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi ve 10 gole doğrudan etki etti.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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