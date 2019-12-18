Devre arası kampı Katar’da

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ocak ayında kampını yurt dışında gerçekleştirecek. Katar'ın Doha kentinde ikinci yarıya hazırlanacak olan Cimbom, Ajax ile de bir hazırlık maçı yapacak. Özel maçın 9 Ocak Perşembe günü Al Janoub Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Katar kampındaki tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı ve sarı-kırmızılı kulübünde sembolik de olsa gelir elde edeceği bildirildi.