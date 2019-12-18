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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Devre arası kampı ’da

Devre arası kampı Katar’da

 Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan , ocak ayında kampını yurt dışında gerçekleştirecek.

Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan , ocak ayında kampını yurt dışında gerçekleştirecek. 'ın Doha kentinde ikinci yarıya hazırlanacak olan Cimbom, Ajax ile de bir hazırlık maçı yapacak. Özel maçın 9 Ocak Perşembe günü Al Janoub Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Katar kampındaki tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı ve sarı-kırmızılı kulübünde sembolik de olsa gelir elde edeceği bildirildi.

  1. 18.12.2019
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