Çok yakında Galatasaray'da
Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Henry Onyekuru ile yakın arkadaşı Gaziantep oyuncusu Olarenwaju Kayode arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Henry Onyekuru ile yakın arkadaşı Gaziantep oyuncusu Olarenwaju Kayode arasında geçen diyalog dikkat çekti. Kayode'nin paylaşımına emojilerle yorum yapan Onyekuru, "Yakında görüşürüz kardeşim" cevabını aldı. Bu yanıt Galatasaray taraftarlarını Onyekuru transferi konusunda heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarlarının dönüşünü beklediği Onyekuru, Monaco'da bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanan Nijeryalı futbolcunun transferi Ocak ayında resmen açıklanacak.
ONYEKURU'NUN ALACAĞI ÜCRET BELLİ
2018-19 sezonunda Galatasaray'da yıllık 1.2 milyon euro karşılığında forma giyen Henry Onyekuru bu kez yarım sezon için bu ücreti alacak. Onyekuru'nun Menajeri D'avilla'nın, İdari Menajer Şükrü Hanedar ile görüştüğü ve anlaştığı öğrenilirken oyuncunun yarım sezon için Galatasaray'dan 1.2 milyon euro alacağı öğrenildi.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Çok yakında Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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