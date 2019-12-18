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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Çok yakında 'da

Çok yakında Galatasaray'da

'ın transferi için anlaşma sağladığı ile yakın arkadaşı oyuncusu arasında geçen diyalog dikkat çekti.

'ın transferi için anlaşma sağladığı ile yakın arkadaşı oyuncusu Olarenwaju Kayode arasında geçen diyalog dikkat çekti. Kayode'nin paylaşımına emojilerle yorum yapan Onyekuru, "Yakında görüşürüz kardeşim" cevabını aldı. Bu yanıt Galatasaray taraftarlarını Onyekuru transferi konusunda heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarlarının dönüşünü beklediği Onyekuru, Monaco'da bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanan Nijeryalı futbolcunun transferi Ocak ayında resmen açıklanacak.

ONYEKURU'NUN ALACAĞI ÜCRET BELLİ

2018-19 sezonunda Galatasaray'da yıllık 1.2 milyon euro karşılığında forma giyen Henry Onyekuru bu kez yarım sezon için bu ücreti alacak. Onyekuru'nun Menajeri D'avilla'nın, İdari Menajer Şükrü Hanedar ile görüştüğü ve anlaştığı öğrenilirken oyuncunun yarım sezon için Galatasaray'dan 1.2 milyon euro alacağı öğrenildi.

  1. 18.12.2019
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