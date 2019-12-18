Arda haber bekliyor
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Arda'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi. Başakşehir'den izin koparan Arda şimdi Fatih Terim'in kararını bekliyor.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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