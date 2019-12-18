Arda haber bekliyor

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Arda'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi. Başakşehir'den izin koparan Arda şimdi Fatih Terim'in kararını bekliyor.