Abdurrahim Albayrak: Florya’yı Allah’ın izni ile rüya bir tesis yapacağız

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, aralık ayı divan kurulu toplantısında Florya ve Kemerburgaz arazileri hakkında açıklamalarda bulundu. Florya'nın herkesin hayali olan bir yer olduğunu belirten Albayrak, "Ben Florya'ya farklı bakıyordum. Gittiği zaman geceleri uyku tutmadı. Florya dendiği zaman her şey geliyordu aklımıza. Mustafa Cengiz ve yönetici arkadaşlarımızla beraber Florya'yı geri almak için gece gündüz çalıştık. Ben inanıyorum ki 30 milyon insan Florya'yı geri aldığımız için mutlu uyumuştur. Florya'dan bizi çıkarmak istediler ama bizim gidecek bir yerimiz yoktu. Ankara'ya kadar gittik uğraştık. Meclisin bahçesine dahi bir ruhsat alınmışsa, maden ruhsatı alınmışsa çıkarmanın zor olduğunu söylediler. Bizim süremiz dolmuştu. Gidecek başka yerimiz de yoktu. Dün yine maçtan önce tesislerde Fatih hocamızla beraber uzun uzun Florya'yı konuştuk. Bundan önce de başkanımızla konuştu. Florya'yı Allah'ın izni ile rüya bir tesis yapacağız. Allah inşallah ömür verir. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Bütün her şeyi Florya'nın altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz. Basketi oralardan çıkarıp buralara alacağız. Orayı sadece futbola bırakacağız. Buraları yaparken başkanlarımızın veya sponsorlarımızın isimlerini vereceğiz. Hepimiz gurur duyacak. Allah'ın izni ile adayı da halledeceğiz. Florya'yı bambaşka yapacağız. Kemerburgaz'dan da asla vazgeçmeyeceğiz. Orası da Galatasaray'ın ak sütü gibi hakkıdır, malıdır" diye konuştu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da aralık ayı divan kurulu toplantısında Riva, Florya ve Kemerburgaz arazilerinin son durumu ile ilgili konuştu.

Yusuf Günay, aralık ayı divan toplantısında Riva, Florya ve Kemerburgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun kurumsal tepki verilmediği açıklamalarına cevap veren Günay, "Başkanımız bütün ulusal medyaya yansıyan açıklamalarda bulundu. Türkiye kamuoyunu da meşgul etti. Bunu da görmemiz gerekir. Yapılmıyor gibi aktarmak doğru değil. Dün akşamki gelişme ile ilgili açıklama yaptık. Çalışanımıza, kadın çalışanımıza yapılanı şiddetle kınadık. TFF'yi ve 6222 kapsamında savcıları ile göreve davet ettik" şeklinde konuştu.

Florya'nın geri alınmasıyla ilgili konuşan Günay, "Emlak Konut ile 2016 yılında yapılan bir sözleşmemiz vardı. Gelir paylaşımına dayalı bir sözleşme. Riva 388, Florya yaklaşık 120 milyon TL arsa değeri biçilerek 508 milyon TL arsa üzerinden sözleşme yapıldı. Aynı yıl kulübün ihtiyaçlarından dolayı yeni protokol yapılıyor. 508 milyon TL ödeme 5 takside bölünüyor. Kulübün ihtiyaçlarından dolayı faktoringe kırdırılıyor. 341 milyon TL para alınıyor, 167 milyon TL de faiz ödeniyor. Sonraki gelişmede Riva'da işler o dönem itibariyle istenildiği gibi gitmiyor sözleşmede de Florya'dan çıkılması için taahhüt edildiği halde maalesef doğru öngörü yapılmadığı için Florya'da kalındı. Bunları gerekçe göstererek Emlak Konut 27 Eylül 2019 tarihinde sözleşmeyi feshetti. Sözleşme feshedildiği günden yeni protokol imzalanması arasında geçen 68 gün içerisinde başkanımızın liderliğinde her gün büyük çaba sarf ettik. Kolay bir şey değil. Türkiye spor kamuoyunun önünde tekrar Galatasaray'ın lehine olması için ciddi mesai harcadık. 4 Aralık'ta yeni sözleşme imzaladık. 120 milyon TL'yi biz ödüyoruz. Buna ek olarak toplam 37 milyon TL yük geldi. Riva aynı koşullarda devam etti" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN KEMERBURGAZ'A İHTİYACI VAR"

Kemerburgaz'daki arazi ile ilgili son gelişmeleri de aktaran Yusuf Günay, "İmar planı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylandı. Ruhsat başvurusu için her şey hazırlandı. Kemerburgaz Galatasaray'a tahsis edilmiş bir arazidir. Galatasaray'ın Kemerburgaz'a ihtiyacı da vardır. Galatasaray çok büyük bir kulüp, birçok branşı vardır. Stada da yakın. Oradan vazgeçmek söz konusu değildir. Orada madenci var. Madencinin maden ruhsatını iptaline karşı Enerji Bakanlığı'na açtığını dava var. Biz buna müdahil olmak istedik. Ocak ayında duruşma olacak. İkinci bir davada madencinin valiliğe açılmış bir dava daha var. Biz buna da müdahil olmak istedik. Mahkemeden karar çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Günay'ın sunumu sırasında eski Başkan Faruk Süren ve diğer divan üyeleri arasında sözlü gerginlik yaşandı.