Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Ryan Babel'in tweeti ters tepti. Hollandalı oyuncu, eski kulübü Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a yenilince 'kahve keyfi' manasında bir emoji paylaştı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarların "Şuna paye vermeyin", "Taraftara oynama çık topunu oyna", "Gol at da biz de keyif kahvesi içelim" yorumlarıyla karşılaştı.