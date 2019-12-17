"Taraftara oynama çık topunu oyna!"
Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Ryan Babel'in tweeti ters tepti. Hollandalı oyuncu, eski kulübü Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a yenilince 'kahve keyfi' manasında bir emoji paylaştı.
Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Ryan Babel'in tweeti ters tepti. Hollandalı oyuncu, eski kulübü Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a yenilince 'kahve keyfi' manasında bir emoji paylaştı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarların "Şuna paye vermeyin", "Taraftara oynama çık topunu oyna", "Gol at da biz de keyif kahvesi içelim" yorumlarıyla karşılaştı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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