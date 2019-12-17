"Taraftara oynama çık topunu oyna!" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri "Taraftara oynama çık topunu oyna!"

"Taraftara oynama çık topunu oyna!"

"Taraftara oynama çık topunu oyna!"

'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan 'in tweeti ters tepti. Hollandalı oyuncu, eski kulübü , 'a yenilince 'kahve keyfi' manasında bir emoji paylaştı.

'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan 'in tweeti ters tepti. Hollandalı oyuncu, eski kulübü , 'a yenilince 'kahve keyfi' manasında bir emoji paylaştı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarların "Şuna paye vermeyin", "Taraftara oynama çık topunu oyna", "Gol at da biz de keyif kahvesi içelim" yorumlarıyla karşılaştı.

  1. 17.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Taraftara oynama çık topunu oyna!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN