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17 Aralık 2019, Salı
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Kampa girdi

Kampa girdi

Aslan, Tuzlaspor ile oynanan kupadaki ilk maçtan önce kamp yapmamıştı. Ancak ciddiyetsizlik sonucu alınan 2-0'lık şok yenilgi sonrası dizginleri sıkı tutuyor.

Aslan, Tuzlaspor ile oynanan kupadaki ilk maçtan önce kamp yapmamıştı. Ancak ciddiyetsizlik sonucu alınan 2-0'lık şok yenilgi sonrası dizginleri sıkı tutuyor. İmparator dünkü çalışmanın ardından futbolcularını kampa aldı.

  1. 17.12.2019
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