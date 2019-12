Galatasaray'a haciz şoku

TERİM

Sportif anlamda sıkıntılı günler geçiren Galatasaray , mali olarak da zor bir dönem yaşıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , eski başkan Dursun Özbek 'in alacakları için faiziyle birlikte 102 milyon liralık haciz işlemi başlattığını ve bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını kaydetti. Galatasaray'ın üstünde çok ağır yüklerin olduğunu vurgulayan Cengiz, "Kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Çözüm arıyoruz. Her şeyle uğraşanlar neden divanda bize hacizlerin ne olduğunu sormuyor" değerlendirmesini yaptı.Haczin arkasının geleceğini belirten Başkan Cengiz, "Şu anda faizle birlikte 102 milyon lira haciz var. Daha da gelecek. İcra değil, haciz. Allah kimsenin evine, ocağına haciz düşürmesin. Bütün yapılandırma sürecimizi kilitlemiş durumda. Biz bunu sulh yoluyla halletmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Özbek'in haciz ve ipotek koydurma ihtimali nedeniyle Florya'nın tapusunu almakta acele ettiklerini dile getiren Cengiz, "İyi saate olsunlar, tapunun arasına girmemesi için ben oradaydım. Bununla ilgili ne var ne yok dökeceğim. Ak koyun kara koyun belli olacak" dedi.Mustafa Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim 'in kadro yapılanmasında ocak ayını işaret etmesiyle ilgili "Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. Ben de spor yorumcuları ve muhabirlerin yorumlarını okuyorum. Onlar da kendilerine göre haklı, hocam da haklı" dedi. Fatih Terim ile oyuncular arasında herhangi bir sorun olmadığını da kaydeden Başkan, hocanın futbolcularla iç içe olduğunu kaydetti.Kendi dönemlerinde sadece Kolombiyalı yıldız futbolcu Falcao'nun yüksek ücret aldığını belirten Cengiz, "Bizim dönemimizde maaş bağlamında Falcao yüksek ücret alıyor ama bir dünya yıldızı. Bizden elde edeceği ücret, kendisine teklif edilenlerin çok çok altında. Bundan eminiz. Falcao karakterli bir çocuk. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hale gelir" dedi.Cengiz şöyle devam etti: Bizim politikamız, maaşları kesinlikle düşürmek. Bunu çok altlara çekmek. Bize göre şu anda hala yüksek. Tabii geçmişten gelen zorunlu sözleşmelerimiz var. Ben eski yönetimi eleştirmek için demiyorum. Biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz.Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmak için çalıştığını kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Bizim amacımız ne bir eski yönetime çatmak ne de zor duruma düşürmek. Ama eski yönetimler Galatasaray'a fiziki, mali zarar vermeye kalkarlarsa bana teslim edilmiş bu emaneti ölümüne savunurum bunu da herkes bilsin" ifadesini kullandıCengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının geçirdiği sıkıntılı dönemle ilgili olarak, "Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray" diye konuştu.