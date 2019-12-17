Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'da! 2 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri
Yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç’la prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olan, Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak sarı kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı. Galatasaray, Sivas ile sözleşmesi mayısta sona eren yıldız ismi ocakta alabilmek için kulübüne 2 milyon Euro önerecek.
İstediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi iyice gaza bastı. Sarı kırmızılılar ara transferin yanı sıra sezon sonu kadrosuna katmayı planladığı isimler özelinde de hummalı çalışmalar yürütüyordu...
Bu kapsamda Aslan, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Sivasspor'lu Emre Kılınç'ı kadrosuna katıyor... Galatasaray'ın Emre Kılınç'a ne zaman kavuşacağını ise Sivasspor'un tavrı netleştirecek.
2 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA...
Sarı kırmızılılar, her konuda anlaştığı başarılı oyuncuyu ocak ayında formayı giydirmek için kırmızı beyazlı kulübe bonservis bedeli için bir rakam önerecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; söz konusu rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Sivasspor bu rakamı kabul ederse Emre, sözleşmesinin biteceği mayıs ayından önce sarı kırmızılı formayı giyecek.
EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 10:59
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
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Okan Buruk'tan flaş Serkan Kırıntılı göndermesi!
Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
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