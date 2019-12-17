Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'da! 2 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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'nin gözdesi 'da! 2 milyon euro karşılığında... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'da! 2 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmek isteyen , Demir Grup ’dan ’la prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olan, Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak sarı kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı. Galatasaray, Sivas ile sözleşmesi mayısta sona eren yıldız ismi ocakta alabilmek için kulübüne 2 milyon Euro önerecek.

İstediği sonuçları elde edemeyen , ara dönemi öncesi iyice gaza bastı. Sarı kırmızılılar ara transferin yanı sıra sezon sonu kadrosuna katmayı planladığı isimler özelinde de hummalı çalışmalar yürütüyordu...

Bu kapsamda Aslan, 'nin de transfer listesinde bulunan 'lu 'ı kadrosuna katıyor... Galatasaray'ın Emre Kılınç'a ne zaman kavuşacağını ise Sivasspor'un tavrı netleştirecek.

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2 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA...

Sarı kırmızılılar, her konuda anlaştığı başarılı oyuncuyu ocak ayında formayı giydirmek için kırmızı beyazlı kulübe bonservis bedeli için bir rakam önerecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; söz konusu rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Sivasspor bu rakamı kabul ederse Emre, sözleşmesinin biteceği mayıs ayından önce sarı kırmızılı formayı giyecek.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.

  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 10:59
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