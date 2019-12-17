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17 Aralık 2019, Salı
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’da umut kalmadı

Emre Mor’da umut kalmadı

Verilen tüm fırsatları harcayan ile yolların bir an önce ayrılması bekleniyor. 'in birçok maçta şans tanıdığı 22 yaşındaki futbolcu hiçbir katkı sağlayamadı.

Verilen tüm fırsatları harcayan ile yolların bir an önce ayrılması bekleniyor. 'in birçok maçta şans tanıdığı 22 yaşındaki futbolcu hiçbir katkı sağlayamadı. Emre'nin menajeri Johan Wins'in geçen hafta 'a geldiği öğrenildi. Cimbom, kiralık olarak gelen Emre'yi devre arasında gönderme kararı aldı.

  1. 17.12.2019
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