Emre Mor’da umut kalmadı
Verilen tüm fırsatları harcayan Emre Mor ile yolların bir an önce ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in birçok maçta şans tanıdığı 22 yaşındaki futbolcu hiçbir katkı sağlayamadı.
Verilen tüm fırsatları harcayan Emre Mor ile yolların bir an önce ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in birçok maçta şans tanıdığı 22 yaşındaki futbolcu hiçbir katkı sağlayamadı. Emre'nin menajeri Johan Wins'in geçen hafta İstanbul'a geldiği öğrenildi. Cimbom, kiralık olarak gelen Emre'yi devre arasında gönderme kararı aldı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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