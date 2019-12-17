Aslar sahada
Kupada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, rotasyonu oldukça sınırlı tutacak.
Kupada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, rotasyonu oldukça sınırlı tutacak. İmparator, Muslera'dan Falcao'suna, Belhanda'dan, Feghouli'ye kadar tüm as oyuncularını Tuzlaspor deplasmanında sahaya sürecek.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
Aslar sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.