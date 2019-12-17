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17 Aralık 2019, Salı
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Aslar sahada

Aslar sahada

Kupada yoluna devam etmek isteyen 'da , rotasyonu oldukça sınırlı tutacak.

Kupada yoluna devam etmek isteyen 'da , rotasyonu oldukça sınırlı tutacak. İmparator, Muslera'dan Falcao'suna, 'dan, Feghouli'ye kadar tüm as oyuncularını Tuzlaspor deplasmanında sahaya sürecek.
  1. 17.12.2019
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