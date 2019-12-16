Selçuk varsa galibiyet yok!

Selçuk İnan'ın forma giydiği maçlarda Galatasaray'ın kazanamama serisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu ve bu sezon sarı-kırmızılı formayı 8. kez giydi. Bu 8 maçta Galatasaray sadece Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yendi. Son 7 maçta galibiyet göremedi.