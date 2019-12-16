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16 Aralık 2019, Pazartesi
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varsa galibiyet yok!

Selçuk varsa galibiyet yok!

 İnan'ın forma giydiği maçlarda 'ın kazanamama serisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu ve bu sezon sarı-kırmızılı formayı 8. kez giydi.

İnan'ın forma giydiği maçlarda 'ın kazanamama serisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu ve bu sezon sarı-kırmızılı formayı 8. kez giydi. Bu 8 maçta Galatasaray sadece finalinde Akhisarspor'u 1-0 yendi. Son 7 maçta galibiyet göremedi.

  1. 16.12.2019
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