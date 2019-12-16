Savunma çöktü
Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen Galatasaray, 15 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı.
Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen Galatasaray, 15 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı. Muslera'nın yüksek performansına rağmen 29 kez kalesini gole kapatamadı. 23 maçta 19 gol atarak hücumda da beklentilerin altında kaldı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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