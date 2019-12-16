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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Savunma çöktü

Savunma çöktü

Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen , 15 , 6 , 1 ve 1 olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı.

Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen , 15 , 6 , 1 ve 1 olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı. Muslera'nın yüksek performansına rağmen 29 kez kalesini gole kapatamadı. 23 maçta 19 gol atarak hücumda da beklentilerin altında kaldı.

  1. 16.12.2019
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