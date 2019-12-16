Savunma çöktü

Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen Galatasaray, 15 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı. Muslera'nın yüksek performansına rağmen 29 kez kalesini gole kapatamadı. 23 maçta 19 gol atarak hücumda da beklentilerin altında kaldı.