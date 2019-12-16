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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Gözler Tuzla maçında

Gözler Tuzla maçında

Sıkıntılı günler geçiren , yarın Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, tur atlayarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.

Sıkıntılı günler geçiren , yarın Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, tur atlayarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Dün ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom'da oyuncularıyla bir görüşme yaparak kendilerini toparlamalarını ve Tuzla maçına konsantre olmalarını istedi.

  1. 16.12.2019
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