Gözler Tuzla maçında
Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, yarın Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, tur atlayarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.
Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, yarın Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, tur atlayarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Dün ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom'da Fatih Terim oyuncularıyla bir görüşme yaparak kendilerini toparlamalarını ve Tuzla maçına konsantre olmalarını istedi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Gözler Tuzla maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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