Gözler Tuzla maçında

Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, yarın Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, tur atlayarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Dün ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom'da Fatih Terim oyuncularıyla bir görüşme yaparak kendilerini toparlamalarını ve Tuzla maçına konsantre olmalarını istedi.