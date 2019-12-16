Galatasaray'dan FFP ayarı! Henry Onyekuru...
Galatasaray'da Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor... Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Monaco'dan 1.5 yıllığına kiralayacak. Kiralama bedeli devre arasında değil, yeni sezon öncesi Monaco'ya ödenecek.
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun kiralama ücretini ocak ayında değil sezon sonunda Monaco'ya ödeyecek ve böylece FFP engeline takılmayacak.
4 OCAK'TA BİLDİRİLECEK
Ancak Fransızlar son kararı Jardim'e bırakmıştı. Portekizli hoca ile tartıştıktan sonra rezerv takımına gönderilen Onyekuru'nun Jardim ile bizzat konuşup işi bitirdiği belirtildi. Eşyalarını toplamaya başlayan Onyekuru'nun D'Avila'ya İstanbul'da oturacağı ev için araştırma yapmasını söylediği de gelen haberler arasında. Genç oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği de iddia ediliyordu. Galatasaray yönetiminin transferin başladığı 4 Ocak'ta KAP'a bildirim yapması bekleniyor.
SADECE 4 MAÇA ÇIKTI
Monaco'da 2'si ilk 11 olmak üzere sadece 4 maça çıkan Henry Onyekuru, yalnızca 162 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle toplam 22 gole etki etti.
- 16.12.2019
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Cheshmi beğenildi
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Yorum
baksoy Allah aşkına ROOZBEH CHESHMİ neresi ki oradan futbolcu transfer edeceğiz ?
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Gözler Tuzla maçında
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Yorum
GSGGSS ŞENER-DONK-MARCAO-EMRE T.TAYLAN-LEMİNA-FEGULİ-BABEL-ÖMER- ADEM
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Trabzonspor'a transfer olacağı açıklanan Jordy Lukoki kimdir?
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şimal yıldızı yeni YATTARAMIZ olur !!! kaçırmayın.
Galatasaray'dan FFP ayarı! Henry Onyekuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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