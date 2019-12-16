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16 Aralık 2019, Pazartesi
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kupada Tuzlaspor'la karşılaşacak

Galatasaray kupada Tuzlaspor'la karşılaşacak

, 5. tur rövanşında yarın 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Turun ilk maçını 'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı. Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da 'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

  1. 16.12.2019
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