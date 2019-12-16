Fransız basınından Nzonzi iddiası! Roma ile Galatasaray görüşme halinde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fransız basınından Nzonzi iddiası! Roma ile Galatasaray görüşme halinde

Fransız basınından Nzonzi iddiası! Roma ile görüşme halinde

Fransız basınından Nzonzi iddiası! Roma ile Galatasaray görüşme halinde

'da kadro dışı bırakılmasından sonra kulüpte bir numaralı gündem maddesi haline gelen Steven Nzonzi'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını da oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini ve sözleşmesinin feshedilmesi konusunda Roma ile Galatasaray'ın görüşme halinde olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde veda edilmesinin ardından 'de oynanan Ankaragücü karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelen maç sonrası 'da radikal değişimler başlıyor.

Başkent temsilcisi ile oynanan karşılaşmadan önce yapılan antrenmanda disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin babası 'a gelerek Galatasaray'la sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyordu.

LINNES DÖNÜYOR, NZONZI GİDİYOR

Fransız muhabir Manu Lonjon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yazdı. "Galatasaray'la Roma Nzonzi konusunda son detaylar kaldı. Oyuncu ayrılmak istiyor. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor" diyen Lonjon, Martin Linnes'in de yeniden takıma katılacağını ifade etti.

haberin devamı

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 13:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransız basınından Nzonzi iddiası! Roma ile Galatasaray görüşme halinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN