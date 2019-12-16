Fransız basınından Nzonzi iddiası! Roma ile Galatasaray görüşme halinde

Şampiyonlar Ligi'nde veda edilmesinin ardından Süper Lig'de oynanan Ankaragücü karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelen maç sonrası Galatasaray'da radikal değişimler başlıyor.

Başkent temsilcisi ile oynanan karşılaşmadan önce yapılan antrenmanda disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin babası İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyordu.

LINNES DÖNÜYOR, NZONZI GİDİYOR

Fransız muhabir Manu Lonjon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yazdı. "Galatasaray'la Roma Nzonzi konusunda son detaylar kaldı. Oyuncu ayrılmak istiyor. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor" diyen Lonjon, Martin Linnes'in de yeniden takıma katılacağını ifade etti.