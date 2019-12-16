Eski halinden eser yok şimdi!

Galatasaray'daki düşüş durdurulamıyor. Üst üste iki sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan, geçen sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da müzesine götürerek zirve yapan Aslan, her geçen gün biraz daha eriyor. Bu sezon flaş isimlerle kadrosunu yenileyen ve Avrupa başta büyük hedeflerle yola çıkan sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda etmekle kalmadı, Avrupa Ligi biletini de kaçırdı. Maç trafiği azalan Galatasaray'ın Süper Lig ve kupaya damga vurması beklense de tam tersi bir durum ortaya çıktı.

6 GALİBİYET ALABİLDİ

Kupada 2. Lig ekibi Tuzla'ya evinde 2-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan Cimbom, Ş.Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olup Avrupa'ya veda etti. Ligde de 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı ve zirve yarışında büyük bir darbe aldı. Kayıpları 21'e çıkan Galatasaray, lider Sivasspor'un 9 puan gerisine düştü. Bu aynı zamanda Terim yönetimindeki en kötü sezon başlangıcına yol açtı. Cimbom, bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan elde etti.

PES ETMEYE NİYETİ YOK

Galatasaray ayrıca ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak 4 maç sonra Başkent ekibine puan kaptırdı. Bundan önce rakibi ile oynadığı 4 maçta 4 galibiyet almış, 16 gol atıp, sadece 1 gol yemişti. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken ve kazanılan 3 kupanın ardından oyuncularını motive etmekte zorlanan teknik direktör Fatih Terim, şimdi kötü gidişata çare arıyor. "Umutsuz olsam burada durmam" diyerek taraftarlardan destek isteyen tecrübeli hocanın, Tuzla maçından başlayarak radikal değişiklikler yapması bekleniyor.