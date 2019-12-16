Eski halinden eser yok şimdi!
Avrupa’ya erken veda etmek zorunda kalan Cimbom için Süper Lig’de işler yolunda gitmiyor. İlk 15 haftada puan kaybı 21’e ulaştı; Fatih Terim ile en kötü 15 haftalık performans yaşandı. Türkiye Kupası’nda da tur şansı tehlikede.
Galatasaray'daki düşüş durdurulamıyor. Üst üste iki sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan, geçen sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da müzesine götürerek zirve yapan Aslan, her geçen gün biraz daha eriyor. Bu sezon flaş isimlerle kadrosunu yenileyen ve Avrupa başta büyük hedeflerle yola çıkan sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda etmekle kalmadı, Avrupa Ligi biletini de kaçırdı. Maç trafiği azalan Galatasaray'ın Süper Lig ve kupaya damga vurması beklense de tam tersi bir durum ortaya çıktı.
6 GALİBİYET ALABİLDİ
Kupada 2. Lig ekibi Tuzla'ya evinde 2-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan Cimbom, Ş.Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olup Avrupa'ya veda etti. Ligde de 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı ve zirve yarışında büyük bir darbe aldı. Kayıpları 21'e çıkan Galatasaray, lider Sivasspor'un 9 puan gerisine düştü. Bu aynı zamanda Terim yönetimindeki en kötü sezon başlangıcına yol açtı. Cimbom, bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan elde etti.
PES ETMEYE NİYETİ YOK
Galatasaray ayrıca ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak 4 maç sonra Başkent ekibine puan kaptırdı. Bundan önce rakibi ile oynadığı 4 maçta 4 galibiyet almış, 16 gol atıp, sadece 1 gol yemişti. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken ve kazanılan 3 kupanın ardından oyuncularını motive etmekte zorlanan teknik direktör Fatih Terim, şimdi kötü gidişata çare arıyor. "Umutsuz olsam burada durmam" diyerek taraftarlardan destek isteyen tecrübeli hocanın, Tuzla maçından başlayarak radikal değişiklikler yapması bekleniyor.
- 16.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Eski halinden eser yok şimdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.