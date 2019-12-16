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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Emre Mor resmen açıkladı! Ayrılıyor mu?

Emre Mor resmen açıkladı! Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Celta Vigo'dan kiraladığı ancak beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Emre Mor, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Emre Mor, sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

İşte Emre Mor'un yaptığı açıklama...

Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım... Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, geçmişimi bilmeden bu kadar kolay yorum yapabiliyor olmanız çok şaşırtıcı. Her gün yeni bir suçlama ve asılsız haber okumak için buraya gelmedim. oynamak, yeteneğimi göstermek ve inananların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım.

Zaten hayat dediğiniz şey de bundan ibaret. Ben Galatasaray'ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım!

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 18:59
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