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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Bu kez farkı kapatabilecek mi?

Bu kez farkı kapatabilecek mi?

Geçen sezon "8 puan da kapanır 18'de" diyerek kararlı bir duruş sergileyen , Ankaragücü maçından sonra da "Pes edecek değilim" ifadesini kullandı ve gelecekten umutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen sezon "8 puan da kapanır 18'de" diyerek kararlı bir duruş sergileyen , Ankaragücü maçından sonra da "Pes edecek değilim" ifadesini kullandı ve gelecekten umutlu olduğunu dile getirdi.

  1. 16.12.2019
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