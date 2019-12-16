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16 Aralık 2019, Pazartesi
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"10 numaraya tepki olarak doğmuş!"

"10 numaraya tepki olarak doğmuş!"

Geçen sezon sergilediği başarılı performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan bu sezon takımın en çok tartışılan isimleri arasında yer alıyor.

Geçen sezon sergilediği başarılı performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan bu sezon takımın en çok tartışılan isimleri arasında yer alıyor. Bu sezon forma giydiği 16 maçta Faslı oyuncu, 3 gol atarken asist sayısı ise 1'de kaldı. Attığı 3 gol de penaltıdan geldi. Ankaragücü karşısında yaptığı top kayıplarıyla yuhalanan Belhanda'nın maçı beraberliğe taşıyan golü atan Kitsiou'yu takip etmemesi de taraftarları çıldırttı. Buna karşılık Terim'in maç sonrası, "Sahanın en iyisiydi" demesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Fatih Terim'in Belhanda ile ilgili görüşüne katılmayan taraftarlar sosyal medyada tecrübeli teknik adama göndermede bulundu. İşte o mesajlardan bazıları:
- Belhanda tam 15 adet pas hatası yapıp topu takibe verdi.
- Belhanda sahanın en iyisi ise sahanın en kötüsü kimdi hocam?
- Merak ediyorum; haftaya Belhanda yine kadroda olacak mı?
- Biz farklı bir maç mı izledik yoksa kulübeden mi farklı görünüyor?
- 10 numaraya tepki olarak doğmuş!
- Belhanda yüzünden kendini yiyeceksin hocam.

  1. 16.12.2019
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