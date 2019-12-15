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15 Aralık 2019, Pazar
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Üç kaptandan özür

Üç kaptandan özür

Cimbom'un 10 kişilik A.Gücü'ne 2-0'lık galibiyetten yakalanması üzerine maç sonunda 3 kaptan birlikte yayıncı kuruluşa konuştu. , ve aldıkları bu skor için taraftardan özür dilediler.

Cimbom'un 10 kişilik A.Gücü'ne 2-0'lık galibiyetten yakalanması üzerine maç sonunda 3 kaptan birlikte yayıncı kuruluşa konuştu. , ve aldıkları bu skor için taraftardan özür dilediler. Aslan'ın üç kaptanı "Geçmişte de böyle kötü durumlar yaşadık. Birlik ve beraberlikle altından kalktık. Hatalardan ders çıkaracağız" dediler.
  1. 15.12.2019
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