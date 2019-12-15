U19’lar rahat: 2-0
Galatasaray U19 takımı, Elit Ligi mücadelesinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 49'da Atalay Babacan ve 89'da Mustafa Fettahoğlu'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray U19 takımı, Elit Ligi mücadelesinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 49'da Atalay Babacan ve 89'da Mustafa Fettahoğlu'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e yükseltip zirvedeki yerini korudu. Ankaragücü ise 14 puanda kaldı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
U19’lar rahat: 2-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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