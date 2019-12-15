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15 Aralık 2019, Pazar
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’lar rahat: 2-0

U19’lar rahat: 2-0

  takımı, mücadelesinde karşılaştığı 'nü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 49'da ve 89'da 'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

takımı, mücadelesinde karşılaştığı 'nü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 49'da ve 89'da 'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e yükseltip zirvedeki yerini korudu. Ankaragücü ise 14 puanda kaldı.

  1. 15.12.2019
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