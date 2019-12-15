U19’lar rahat: 2-0

Galatasaray U19 takımı, Elit Ligi mücadelesinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 49'da Atalay Babacan ve 89'da Mustafa Fettahoğlu'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e yükseltip zirvedeki yerini korudu. Ankaragücü ise 14 puanda kaldı.