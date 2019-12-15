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15 Aralık 2019, Pazar
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Terim’den 3 değişiklik

Terim’den 3 değişiklik

son oynadığı maçından 3 ismi değiştirerek Ankaragücü karşısına çıktı.

son oynadığı maçından 3 ismi değiştirerek Ankaragücü karşısına çıktı. İmparator bu maçta 11'de kullandığı Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı. Sakatlığı olan Jean Michael Seri de forma giyemedi. 'da forvette oynayan Emre Mor kulübede oturdu. Usta çalıştırıcı bu isimlerin yerine sakatlıktan kurtulan , Sofiane Feghouli ve 'yu sahaya sürerek maça başladı.
  1. 15.12.2019
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