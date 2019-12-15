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15 Aralık 2019, Pazar
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Rakipten aut!

Rakipten aut!

Aslan'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmayı yöneten sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti.

Aslan'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmayı yöneten sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti. Faty'nin 'a yaptığı müdahalede kırmızı kart bekleyen Galatasaraylılar, yine Donk'un ceza sahası içinde çekilmesine penaltı çıkmamasına sinirlendiler. 'nun şutu Pazdan'ın ayağından kornere çıkmasına rağmen aut verilince de "Falcao'nun şutu rakip oyuncudan auta çıkıyor" yazarak ironik bir tweet attılar.
  1. 15.12.2019
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