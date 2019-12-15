Maç sonu büyük protesto
Galatasaray'da işler iyi gitmiyor... Taraftar ile oyuncuların arası bir hayli açık. Maç içinde Younes Belhanda'yı ıslıklayan taraftarlar, Lemina'nın yerine Selçuk İnan'ın oyuna girmesini de protesto ettiler.
Galatasaray'da işler iyi gitmiyor... Taraftar ile oyuncuların arası bir hayli açık. Maç içinde Younes Belhanda'yı ıslıklayan taraftarlar, Lemina'nın yerine Selçuk İnan'ın oyuna girmesini de protesto ettiler. 2-0 öne geçilen maçta Ankaragücü'nün 10 kişiyle geri dönmesi sonucu protestoların şiddeti de arttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son düdüğün ardından takıma büyük tepki gösterdiler. Takımı ıslıklarla soyunma odasına gönderen taraftarlar artık radikal kararlar bekliyor. Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının yeterli olmadığını düşünen sarı-kırmızılılar, Babel, Belhanda, Mariano için de benzer karar bekliyor.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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