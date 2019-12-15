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15 Aralık 2019, Pazar
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Maç sonu büyük

Maç sonu büyük protesto

'da işler iyi gitmiyor... Taraftar ile oyuncuların arası bir hayli açık. Maç içinde Younes 'yı ıslıklayan taraftarlar, Lemina'nın yerine 'ın oyuna girmesini de ettiler.

'da işler iyi gitmiyor... Taraftar ile oyuncuların arası bir hayli açık. Maç içinde Younes 'yı ıslıklayan taraftarlar, Lemina'nın yerine 'ın oyuna girmesini de ettiler. 2-0 öne geçilen maçta Ankaragücü'nün 10 kişiyle geri dönmesi sonucu protestoların şiddeti de arttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son düdüğün ardından takıma büyük tepki gösterdiler. Takımı ıslıklarla soyunma odasına gönderen taraftarlar artık radikal kararlar bekliyor. Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının yeterli olmadığını düşünen sarı-kırmızılılar, Babel, Belhanda, Mariano için de benzer karar bekliyor.

  1. 15.12.2019
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