Maç sonu büyük protesto

Galatasaray'da işler iyi gitmiyor... Taraftar ile oyuncuların arası bir hayli açık. Maç içinde Younes Belhanda'yı ıslıklayan taraftarlar, Lemina'nın yerine Selçuk İnan'ın oyuna girmesini de protesto ettiler. 2-0 öne geçilen maçta Ankaragücü'nün 10 kişiyle geri dönmesi sonucu protestoların şiddeti de arttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son düdüğün ardından takıma büyük tepki gösterdiler. Takımı ıslıklarla soyunma odasına gönderen taraftarlar artık radikal kararlar bekliyor. Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının yeterli olmadığını düşünen sarı-kırmızılılar, Babel, Belhanda, Mariano için de benzer karar bekliyor.