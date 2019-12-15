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15 Aralık 2019, Pazar
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Lemina korkuttu

Lemina korkuttu

'da orta sahanın hareketli ismi maç başlamadan önce korkuttu. 'dan topu kapmak isterken bir anda kendini yere bıraktı.

Cİmbom'da orta sahanın hareketli ismi maç başlamadan önce korkuttu. 'dan topu kapmak isterken bir anda kendini yere bıraktı. Yine de maça başlayan Gabonlu yıldız ilk yarının ortasında yine sekmeye başladı. Bu performansını da etkiledi.
  1. 15.12.2019
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