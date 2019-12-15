Hep beraber tribüne
Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi. Tribünler, "Cimbom- Başkent el ele, hep beraber tribüne" tezahüratı yaptı.
Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi. Tribünler, "Cimbom- Başkent el ele, hep beraber tribüne" tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi. Bu fair play anı gecenin en güzel görüntülerinden biri oldu.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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