Hep beraber tribüne - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hep beraber tribüne

Hep beraber tribüne

Hep beraber tribüne

 taraftarları, maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi. Tribünler, " , hep beraber tribüne" tezahüratı yaptı.

taraftarları, maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi. Tribünler, "Cimbom- Başkent , hep beraber tribüne" tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi. Bu fair play anı gecenin en güzel görüntülerinden biri oldu.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hep beraber tribüne haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN