Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi. Tribünler, "Cimbom- Başkent el ele, hep beraber tribüne" tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi. Bu fair play anı gecenin en güzel görüntülerinden biri oldu.