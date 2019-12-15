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15 Aralık 2019, Pazar
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Fatih Terimli 'ın en kötü sezon başlangıcı

Fatih Terimli Galatasaray'ın en kötü sezon başlangıcı

'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile berabere kalarak puan kayıplarını sürdüren , teknik direktör yönetimindeki en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

'de 8 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunan ve sarı-kırmızılı takım ile biri Avrupa'da olmak üzere 20 kupa kazanan Terim için bu sezon işler istediği gibi gitmiyor.

, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam idaresinde başladığı sezonlarda ilk 15 haftalık periyotta en az puanı bu sezon topladı. Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde ilk 15 haftalarda en fazla puanı 1996-1997 ve 1999-2000 sezonlarında kazanmıştı. Galatasaray, söz konusu sezonlarda ilk 15 haftada otuz sekizer puan toplamıştı.

TERİM YÖNETİMİNDE İLK 15 HAFTALIK PERFORMANS

Galatasaray'ın yönetiminde Süper Lig'in ilk 15 haftalarında sergilediği performans şöyle:

Sezon Hafta G B M P
1996-97 15 12 2 1 38
1997-98 15 9 3 3 30
1998-99 15 9 4 2 31
1999-00 15 12 2 1 38
2002-03 15 10 3 2 33
2003-04 15 8 4 3 28
2011-12 15 9 4 2 31
2012-13 15 8 5 2 29
2018-19 15 7 4 4 25
2019-20 15 6 6 3 24

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN KÖTÜ SEZONU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Fatih Terim idaresindeki en kötü performansını bu sezon sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 'nın Saint-Germain, 'nın ve 'nın ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı.

Grubunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 2 puan toplayabilen Galatasaray, attığı bir gole karşın kalesinde 14 gol gördü.

KUPADA DA TUR SIKINTIDA

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği 3. kulvar olan 'na da kötü başladı.

Sarı-kırmızılı takım, 5. turda dahil olduğu kupadaki ilk maçında sahasında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki rövanş maçı 17 Aralık Salı günü oynanacak.

  1. 15.12.2019
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