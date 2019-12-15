Falcao top alamadı
Kolombiyalı yıldız 74 gün sonra 11’de çıktı. Takım arkadaşları ona istediği topları atamayınca Falcao da ağları sarsamadı.
Galatasaray'ın sezon başı büyük çaba sonucu renklerine sattığı Radamel Falcao uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra Alanyaspor ve PSG karşılaşmalarında kısa bölümler halinde şans bulmuştu. Fatih Terim dünkü maçta Kolombiyalı yıldızı 11'e koydu. Ancak 33 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı 76 dakika boyunca istediği topları alamadı. Takım ona istediği topları atamadı. İlk yarıdaki kafa vuruşunda kaleci Korcan başarılıydı. Rakip savunmayı hep rahatsız etti, kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak takım arkadaşları onu kullanmayı başaramayınca Falcao, Ankaragücü maçını boş geçti. Henüz fiziksel olarak hazır olmayan tecrübeli forvet oyuncusu yorulunca 76'da yerini Taylan'a bıraktı.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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