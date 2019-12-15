Falcao top alamadı

Galatasaray'ın sezon başı büyük çaba sonucu renklerine sattığı Radamel Falcao uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra Alanyaspor ve PSG karşılaşmalarında kısa bölümler halinde şans bulmuştu. Fatih Terim dünkü maçta Kolombiyalı yıldızı 11'e koydu. Ancak 33 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı 76 dakika boyunca istediği topları alamadı. Takım ona istediği topları atamadı. İlk yarıdaki kafa vuruşunda kaleci Korcan başarılıydı. Rakip savunmayı hep rahatsız etti, kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak takım arkadaşları onu kullanmayı başaramayınca Falcao, Ankaragücü maçını boş geçti. Henüz fiziksel olarak hazır olmayan tecrübeli forvet oyuncusu yorulunca 76'da yerini Taylan'a bıraktı.