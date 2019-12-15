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15 Aralık 2019, Pazar
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Falcao top alamadı

Falcao top alamadı

Kolombiyalı yıldız 74 gün sonra 11’de çıktı. Takım arkadaşları ona istediği topları atamayınca Falcao da ağları sarsamadı.

'ın sezon başı büyük çaba sonucu renklerine sattığı uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra ve karşılaşmalarında kısa bölümler halinde şans bulmuştu. dünkü maçta Kolombiyalı yıldızı 11'e koydu. Ancak 33 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı 76 dakika boyunca istediği topları alamadı. Takım ona istediği topları atamadı. İlk yarıdaki kafa vuruşunda kaleci Korcan başarılıydı. Rakip savunmayı hep rahatsız etti, kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak takım arkadaşları onu kullanmayı başaramayınca Falcao, Ankaragücü maçını boş geçti. Henüz fiziksel olarak hazır olmayan tecrübeli forvet oyuncusu yorulunca 76'da yerini Taylan'a bıraktı.

  1. 15.12.2019
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