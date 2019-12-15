Efsanelere plaket verildi

Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi dün Türk Telekom Stadı'na geldiler. Abdurrahim Albayrak maç öncesi iki efsane isme plaket verdi. Taraftarlar, Melo ve Ujfa'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Unutulmaz iki futbolcu tribünleri tek tek dolaşarak üçlü çektirdiler. Statta büyük coşku yaşandı.