Efsanelere plaket verildi
Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi dün Türk Telekom Stadı'na geldiler. Abdurrahim Albayrak maç öncesi iki efsane isme plaket verdi.
Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi dün Türk Telekom Stadı'na geldiler. Abdurrahim Albayrak maç öncesi iki efsane isme plaket verdi. Taraftarlar, Melo ve Ujfa'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Unutulmaz iki futbolcu tribünleri tek tek dolaşarak üçlü çektirdiler. Statta büyük coşku yaşandı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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