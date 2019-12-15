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15 Aralık 2019, Pazar
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Efsanelere plaket verildi

Efsanelere plaket verildi

Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi ve dün Stadı'na geldiler. maç öncesi iki efsane isme plaket verdi.

Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi ve dün Stadı'na geldiler. maç öncesi iki efsane isme plaket verdi. Taraftarlar, Melo ve Ujfa'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Unutulmaz iki futbolcu tribünleri tek tek dolaşarak üçlü çektirdiler. Statta büyük coşku yaşandı.

  1. 15.12.2019
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