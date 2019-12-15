G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakika sonunda üzgün ve öfkeliydi. Takım kaptanlarının yaptığı özeleştirinin kendisine sorulmasıyla sözlerine başlayan Terim, "Oyuncuların ne açıklama yaptığından haberim yok. Kendileriyle bir durum değerlendirmesi yapacağım" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Rakibe üstünlük sağlıyoruz, pozisyonlara giriyoruz, 2 farkla da öne geçiyoruz. Ancak 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok."

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

"Bu maçı 3 puanla bitirmemiz gerekiyordu. Söylenecek şey, başta ben olmak üzere hatalıyız. Belki değişiklikler de hatalı olabilir. Bu oyunun taktiğini, tekniğini konuşmaya gerek yok. Durup dururken oyunu alıp karşıya vermenin teknik açıklaması olmamalı. Bizim açımızdan var ama onlara girmenin anlamı yok. Çok üzgünüm, 3 puan alıp, yarın öbür günü bekleyip, yukarı daha çabuk yetişmemiz beklenirken, diğerleri kadar bu da bize yakışmadı."

'GEÇ BİLE KALDIK'

Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Nzonzi için net konuştu: "İlk 11'e baktım. Yokum, bırakıp gideyim. Öyle bir şey var mı? Bazı şeyleri yapmakta geç bile kaldık. Yaptığı sadece bana değil takım arkadaşlarına da saygısızlık."