90 artı şok

Galatasaray bu sezon kazanma ritmini bir türlü tutturamadı. PSG'den 5 yiyerek Süper Lig'e dönüş yapan Cimbom, Ankaragücü karşısında etkisiz bir ilk yarı oynadı. Falcao ve Feghouli'nin kafa vuruşlarını kaçırmasıyla devre 0-0 bitti. İkinci yarıda sarı- kırmızılılar organize ataktan değil duran toptan golü buldu. 53'te Sofiane Feghouli, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. 72'de Ankaragücü'nün en tehlikeli silahı Orgill ikinci sarıdan kırmızı gördü ve oyundan atıldı.



TT STADI'NDA DESTAN YAZDILAR

Bu andan itibaren Galatasaray daha rahat bir futbol sergilemeye başladı. Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Younes Belhanda ağlarla buluşturdu. 83. dakikada 10 kişilik rakibi karşısında 2-0'ı bulan Cimbom kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Müthiş bir direnç gösteren Ankaragücü 88'de İlhan Parlak'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+1'de G.Saray büyük şok yaşadı. İlhan Parlak'ın asistinde Kitsiou golü attı. A.Gücü 6 hafta sonra puan aldı.