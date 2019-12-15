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15 Aralık 2019, Pazar
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90 artı şok

90 artı şok

, Feghouli ve ile öne geçti. ’in atılmasıyla 10 kişi kalan Başkent ekibi müthiş bir geri dönüşün altına imza attı.

bu sezon kazanma ritmini bir türlü tutturamadı. 'den 5 yiyerek 'e dönüş yapan , Ankaragücü karşısında etkisiz bir ilk yarı oynadı. Falcao ve Feghouli'nin kafa vuruşlarını kaçırmasıyla devre 0-0 bitti. İkinci yarıda sarı- kırmızılılar organize ataktan değil duran toptan golü buldu. 53'te Sofiane Feghouli, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. 72'de Ankaragücü'nün en tehlikeli silahı ikinci sarıdan kırmızı gördü ve oyundan atıldı.

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Bu andan itibaren Galatasaray daha rahat bir futbol sergilemeye başladı. Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Younes ağlarla buluşturdu. 83. dakikada 10 kişilik rakibi karşısında 2-0'ı bulan Cimbom kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Müthiş bir direnç gösteren Ankaragücü 88'de 'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+1'de G.Saray büyük şok yaşadı. İlhan Parlak'ın asistinde Kitsiou golü attı. A.Gücü 6 hafta sonra puan aldı.

  1. 15.12.2019
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