90 artı şok
Cimbom, Feghouli ve Belhanda ile öne geçti. Orgill’in atılmasıyla 10 kişi kalan Başkent ekibi müthiş bir geri dönüşün altına imza attı.
Galatasaray bu sezon kazanma ritmini bir türlü tutturamadı. PSG'den 5 yiyerek Süper Lig'e dönüş yapan Cimbom, Ankaragücü karşısında etkisiz bir ilk yarı oynadı. Falcao ve Feghouli'nin kafa vuruşlarını kaçırmasıyla devre 0-0 bitti. İkinci yarıda sarı- kırmızılılar organize ataktan değil duran toptan golü buldu. 53'te Sofiane Feghouli, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. 72'de Ankaragücü'nün en tehlikeli silahı Orgill ikinci sarıdan kırmızı gördü ve oyundan atıldı.
TT STADI'NDA DESTAN YAZDILAR
Bu andan itibaren Galatasaray daha rahat bir futbol sergilemeye başladı. Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Younes Belhanda ağlarla buluşturdu. 83. dakikada 10 kişilik rakibi karşısında 2-0'ı bulan Cimbom kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Müthiş bir direnç gösteren Ankaragücü 88'de İlhan Parlak'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+1'de G.Saray büyük şok yaşadı. İlhan Parlak'ın asistinde Kitsiou golü attı. A.Gücü 6 hafta sonra puan aldı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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