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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Yedek takımda diye terk etti

Yedek takımda diye terk etti

'nin  bırakılmasının sebebi ortaya çıktı. , dün Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaparken çift kale maçta oyuncular as-yedek takım diye ikiye ayrıldı.

'nin bırakılmasının sebebi ortaya çıktı. , dün Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaparken çift kale maçta oyuncular as-yedek takım diye ikiye ayrıldı. Nzonzi kendinin yedek takımda olduğunu öğrenince sinirlendi. "Sakatım" diyerek ve söylenerek sahayı terk eden Fransız oyuncu, doktor kontrolünü de kabul etmedi. Bu tavrı nedeniyle Terim, Nzonzi'nin üzerini çizdi.

  1. 14.12.2019
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