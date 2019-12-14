Yedek takımda diye terk etti
Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının sebebi ortaya çıktı. Cimbom, dün Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaparken çift kale maçta oyuncular as-yedek takım diye ikiye ayrıldı.
Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının sebebi ortaya çıktı. Cimbom, dün Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaparken çift kale maçta oyuncular as-yedek takım diye ikiye ayrıldı. Nzonzi kendinin yedek takımda olduğunu öğrenince sinirlendi. "Sakatım" diyerek ve söylenerek sahayı terk eden Fransız oyuncu, doktor kontrolünü de kabul etmedi. Bu tavrı nedeniyle Terim, Nzonzi'nin üzerini çizdi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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