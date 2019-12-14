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14 Aralık 2019, Cumartesi
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74 gün sonra ilk 11'de!

Radamel Falcao 74 gün sonra ilk 11'de!

'in 15. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden 'da , sakatlıktan dönen oyunculara şans tanırken, 74 gün aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında , sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte , sakatların bir kısmının da dönmesiyle ideal kadrosuna kavuştu.

Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan, sakatlığını atlatmasının ardından ve Saint-Germain maçlarında oyuna sonradan dahil olan da ilk 11'de kendine yer buldu.

Son olarak Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan son olarak 11'de başlayan Kolombiyalı golcü, 90 dakika sahada kalmıştı.

Yıldız forvet 74 gün sonra Ankaragücü maçında ilk 11'e dönerek taraftarlarına karşısına çıkma fırsatı yakaladı.

TERİM'DEN FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi "Feghouli ve Babel'in inşallah birinci yarıyı tamamlamasını umuyorum. Aslında ikili oynuyoruz önde. Babel ve Falcao. Falcao'nun da dönmesinin taraftara ve takıma moral olacağını düşünüyorum. Gollerine başlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

  1. 14.12.2019
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