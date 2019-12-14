Radamel Falcao 74 gün sonra ilk 11'de!
Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan dönen oyunculara şans tanırken, Radamel Falcao 74 gün aradan sonra ilk 11'de yer aldı.
Süper Lig'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, sakatların bir kısmının da dönmesiyle ideal kadrosuna kavuştu.
Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan, sakatlığını atlatmasının ardından Alanyaspor ve Paris Saint-Germain maçlarında oyuna sonradan dahil olan Radamel Falcao da ilk 11'de kendine yer buldu.
Son olarak Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan son olarak 11'de başlayan Kolombiyalı golcü, 90 dakika sahada kalmıştı.
Yıldız forvet 74 gün sonra Ankaragücü maçında ilk 11'e dönerek taraftarlarına karşısına çıkma fırsatı yakaladı.
TERİM'DEN FALCAO AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi "Feghouli ve Babel'in inşallah birinci yarıyı tamamlamasını umuyorum. Aslında ikili oynuyoruz önde. Babel ve Falcao. Falcao'nun da dönmesinin taraftara ve takıma moral olacağını düşünüyorum. Gollerine başlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.
- 14.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Radamel Falcao 74 gün sonra ilk 11'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.