Nzonzi kadro dışı

Sezon başı kadroya katıldığında büyük umut bağlanan Steven Nzonzi, futboluyla tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Sarı-kırmızılı camiaya da ısınamayan Fransız oyuncu dün itibarıyla kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Steven Nzonzi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu devre arasında gönderilecek. Nzonzi, Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Gol atamazken, 1 asist yaptı. Başka kadro dışı bırakmalar da olabilir.

O CEVAP KIZDIRMIŞTI

Aslan'ın PSG'ye 5-0 kaybettiği maçın ardından Steven Nzonzi röportajı camiayı sinirlendirmişti. Fransız futbolcunun isteksiz tavırları tepki çekmişti. İşte o röportaj:

Muhabir - Maçı nasıl değerlendiriyorsun?

Nzonzi - Kaybettik. Tek diyeceğim bu.

Muhabir - İki kulvarda ne yapacaksınız?

Nzonzi - Kazanmak için elimizden geleni.

Muhabir - Farklı mağlubiyetlerin nedeni nedir?

Nzonzi - Bilmiyorum.