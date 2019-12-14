Nzonzi kadro dışı
Galatasaray’da radikal kararlar alınmaya başlandı. Son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Fransız oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.
Sezon başı kadroya katıldığında büyük umut bağlanan Steven Nzonzi, futboluyla tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Sarı-kırmızılı camiaya da ısınamayan Fransız oyuncu dün itibarıyla kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Steven Nzonzi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu devre arasında gönderilecek. Nzonzi, Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Gol atamazken, 1 asist yaptı. Başka kadro dışı bırakmalar da olabilir.
O CEVAP KIZDIRMIŞTI
Aslan'ın PSG'ye 5-0 kaybettiği maçın ardından Steven Nzonzi röportajı camiayı sinirlendirmişti. Fransız futbolcunun isteksiz tavırları tepki çekmişti. İşte o röportaj:
Muhabir - Maçı nasıl değerlendiriyorsun?
Nzonzi - Kaybettik. Tek diyeceğim bu.
Muhabir - İki kulvarda ne yapacaksınız?
Nzonzi - Kazanmak için elimizden geleni.
Muhabir - Farklı mağlubiyetlerin nedeni nedir?
Nzonzi - Bilmiyorum.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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