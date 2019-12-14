Mustafa Cengiz: Siz gece yarısı kiminle konuştunuz

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi. Başkan Cengiz, TFF'nin gece yarısı harcama limitini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasını eleştirdi.

Cengiz "Kulüpler Birliği'nde 'artıralım' denmiş ama bir karar alınmamış. Sonra TFF, Kulüpler Birliği'ne sormuş ve gece de artış kararı çıkmış. Yönetim Kurulu toplanıyor, Kulüpler Birliği'nden yazı bekleniyor. Oysa Kulüpler Birliği'nden gelen yazı Salı günü sabah 09.00 sularında geliyor. Bu bizi şaşırttı. Siz gece kiminle telefonla görüştünüz de bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak kararı aldınız. Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz şöyle konuştu: "Şimdi bu gece yarısı çıkan karardan kimler yararlanıyor. Biz açıkladık, limitler içerisindeyiz. UEFA'sız harcama limitimiz 368 milyon TL. UEFA gelirimiz de var. Bizim 474 milyon TL'ye yüzde 30 koyunca 616 milyon TL yapıyor. Yani 136 milyon TL sapma hakkımız var. Ama merak etmeyin, yapmayız. Biz parayı sihirbaz gibi kullanıyoruz. 1 TL'nin peşine düşüyoruz"

TRABZONSPOR TEPKİSİNDE HAKLI

Başkan Mustafa Cengiz, limitlerin içinde kalan Trabzonspor'un tepkisinde haklı olduğunu ifade etti. Cengiz "Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız hatta haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi. Çünkü kendini disipline etmek istiyor. Oyun oynanırken, resmi yazıyı beklemeden kuralı birden bire değiştirirseniz biz burada dururuz. Antalyaspor açıklama yaptı, Beşiktaş yaptı, Kasımpaşa da. Biz değiliz dediler. Biz de değiliz. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum. 18 takım var Süper Lig'de" dedi.

ORTALIĞI YANGIN YERİNE ÇEVİRENLER NEREDELER

"Biz UEFA'da 10 milyon euro zarar edebilirdik. Tam tersine kâra geçtik. Biz limit içinde kaldığımız halde sürekli UEFA'ya şikayet ediliyoruz. Diagne'ye Falcao'ya paraları bastınız deniyor. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kalkanlar nerede? Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız?"

TFF BAŞKANI ESKİ KULÜBÜ İÇİN ESPRİ BİLE YAPAMAZ

"TFF Başkanı bütün kulüplerin başkanıdır. Asla eski takımına söylemde bile ayrım yapamaz. Öncelik yapamaz. Esprisini bile yapamaz. Yapmaması gerekir. Tamamen bağımsız olmalı. TFF Başkanından beklentimiz bu. Bu bürodaki toplantı umarım bir takım yanlışlarda konuşulmaya vesile olmaz. Bu arada gazetecilik yüreği açısından da Erman Toroğlu'nu kutluyorum"

VAR'DA DİYAGONAL ÇİZGİLER ÇEKİLİYOR

"Oğuz Sarvan, Kulüpler Birliği'ne geldi, 'Hakemlerin VAR'a gitmesi sicillerini olumsuz etkiler' dedi. Böyle bir şey yok. VAR'a gitmekten neden korkuyorsunuz. Gerçi artık biz de korkuyoruz. Diyagonal çizgiler çiziliyor. Elle gol mü atılır? Oradan çizgi çekiliyor. Zaten görüntü yeterli değil. Top yuvarlak değil, Amerikan futbolu topu gibi. Kameralar yetersiz."

KASIT VARSA AYVAYI YEDİK

"VAR sistemini maalesef bozduk. Son Alanya maçı. Biz elle gol atılacağını öğrendik. (Adem Büyük'ün iptal edilen golü) VAR'da oturan hakem (Cüneyt Çakır) uluslararası başarılarıyla övündüğümüz hakem. Yerelde o kadar övünemiyoruz. VAR odasında 20 kameradan 20 görüntü akar. Bunlara VAR ve AVAR hakemleri bakmaz. Teknik sorumlular bakar. Kale önü ver der, pilot gönder der. Ben bir takımın fanatik taraftarı saklıyor demiyorum. Öyleyse iyice ayvayı yedik. TFF kişisel olarak ve hakemlerini hazırlayamadı."