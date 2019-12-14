Gol yollarında büyük sorun

Cimbom bu sezon rakip kaleye gitmekte, pozisyon bulmakta ve gol atmakta ciddi sorun çekiyor. Aslan, Süper Lig'de 14 maçta 15 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 grup maçında 1 defa ağları sarsabildi. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta golü yok.