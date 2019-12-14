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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Gol yollarında büyük sorun

Gol yollarında büyük sorun

Cimbom bu sezon rakip kaleye gitmekte, pozisyon bulmakta ve gol atmakta ciddi sorun çekiyor. Aslan, 'de 14 maçta 15 gol attı.

Cimbom bu sezon rakip kaleye gitmekte, pozisyon bulmakta ve gol atmakta ciddi sorun çekiyor. Aslan, 'de 14 maçta 15 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 grup maçında 1 defa ağları sarsabildi. 'ndaki 1 maçta golü yok.

  1. 14.12.2019
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