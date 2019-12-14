Galatasaray'dan flaş hakem tepkisi!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 31. dakikasında Falcao'nun şutunda top rakip futbolcuya çarparak dışarı çıktı. Ancak hakem Ali Şansalan, aut kararı verdi. Bu karara Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Galatasaray kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem Ali Şansalan'ın bu kararına tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı: