Galatasaray'dan flaş hakem tepkisi!
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Maçın 31. dakikasında Falcao'nun şutunda top rakip futbolcuya çarparak dışarı çıktı. Ancak hakem Ali Şansalan, aut kararı verdi. Bu karara Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Galatasaray kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem Ali Şansalan'ın bu kararına tepki gösterdi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 21:25
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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