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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'dan flaş hakem tepkisi!

Galatasaray'dan flaş hakem tepkisi!

'in 15. haftasında , evinde 'nü ağırlıyor. Maçın 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray kulübü ise hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

'in 15. haftasında , evinde 'nü ağırlıyor. Maçın 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 31. dakikasında Falcao'nun şutunda top rakip futbolcuya çarparak dışarı çıktı. Ancak hakem , aut kararı verdi. Bu karara Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Galatasaray kulübü ise hesabından yaptığı paylaşımla hakem Ali Şansalan'ın bu kararına tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 21:25
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