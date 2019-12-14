"Galatasaray’da önce karakterli olmayı öğretirler"
Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca: "6 yıl Galatasaray altyapısında oynadım. Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretirler"
Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca altyapısından yetiştiği Galatasaray günlerini anlattı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu "6 yıl Galatasaray altyapısında oynadım. Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretirler" dedi.
Efecan, eski takım arkadaşı Emre Akbaba için de şunları söyledi: "Oda arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Karakteri, insanlığı ve futbolculuğu harikadır. Çok güçlüdür, çalışkandır, inatçıtır. Eskisinden daha iyi dönecektir"
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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