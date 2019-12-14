"Galatasaray’da önce karakterli olmayı öğretirler"

Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca altyapısından yetiştiği Galatasaray günlerini anlattı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu "6 yıl Galatasaray altyapısında oynadım. Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretirler" dedi.

Efecan, eski takım arkadaşı Emre Akbaba için de şunları söyledi: "Oda arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Karakteri, insanlığı ve futbolculuğu harikadır. Çok güçlüdür, çalışkandır, inatçıtır. Eskisinden daha iyi dönecektir"