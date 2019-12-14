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14 Aralık 2019, Cumartesi
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"’da önce karakterli olmayı öğretirler"

"Galatasaray’da önce karakterli olmayı öğretirler"

'un yıldızı : "6 yıl altyapısında oynadım. Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretirler"

'un yıldızı altyapısından yetiştiği günlerini anlattı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu "6 yıl Galatasaray altyapısında oynadım. Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretirler" dedi.

Efecan, eski takım arkadaşı Emre Akbaba için de şunları söyledi: "Oda arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Karakteri, insanlığı ve futbolculuğu harikadır. Çok güçlüdür, çalışkandır, inatçıtır. Eskisinden daha iyi dönecektir"

  1. 14.12.2019
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