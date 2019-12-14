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14 Aralık 2019, Cumartesi
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ve ile bir araya geldi

Fatih Terim Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi ile bir araya geldi

'in 15. haftasında 'ın ile Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maç öncesi eski yıldızlar ve , ile bir araya geldi. İşte o anlar...

'in 15. haftasında ile Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör ile bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcuları ve 'yi onurlandırdı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Melo ve Ujfalusi'ye kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verildi. İki futbolcuya plaketlerini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak takdim etti.

Galatasaray'ın davetiyesi üzerine İstanbul'a gelen iki isim, Ankaragücü ile oynanacak maç öncesi poz verdi. Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı.

''KAZANDIĞIMIZ GÜN...''

Tomas Ujfalusi, ''Rakibimizin stadyumunda şampiyonluk kazandığımız gün hepimiz için çok mutlu bir gündü. Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel. Umarım şans getiririz ve galibiyet alırız.'' sözlerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in Melo ve Ujfalusi görüşmesinden samimi görüntüler...



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  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 20:11
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