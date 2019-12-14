Fatih Terim Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi ile bir araya geldi
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maç öncesi eski yıldızlar Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, Fatih terim ile bir araya geldi. İşte o anlar...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.
Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'yi onurlandırdı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Melo ve Ujfalusi'ye kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verildi. İki futbolcuya plaketlerini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak takdim etti.
Galatasaray'ın davetiyesi üzerine İstanbul'a gelen iki isim, Ankaragücü ile oynanacak maç öncesi poz verdi. Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı.
''KAZANDIĞIMIZ GÜN...''
Tomas Ujfalusi, ''Rakibimizin stadyumunda şampiyonluk kazandığımız gün hepimiz için çok mutlu bir gündü. Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel. Umarım şans getiririz ve galibiyet alırız.'' sözlerini kullandı.
İşte Fatih Terim'in Melo ve Ujfalusi görüşmesinden samimi görüntüler...
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 20:11
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fatih Terim Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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