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14 Aralık 2019, Cumartesi
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’ta Divan var

18 Aralık’ta Divan var

'da  Çarşamba günü 13.30'da Canaydın Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek.

'da Çarşamba günü 13.30'da Canaydın Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek. Divan'da Riva, Florya ve Kemerburgaz konuları görüşülecek.

  1. 14.12.2019
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