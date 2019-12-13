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13 Aralık 2019, Cuma
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Ujfalusi geldi

Ujfalusi geldi

'ın eski yıldızı , gibi 'a geldi. Çek yıldız, "Evime döndüm. Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olacağım" şeklinde tweet attı. Ujfalusi ile Melo'nun maç öncesi plaket alacağı ve maçı tribünde izleyeceği öğrenildi.

'ın eski yıldızı , gibi 'a geldi. Çek yıldız, "Evime döndüm. Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olacağım" şeklinde tweet attı. Ujfalusi ile Melo'nun maç öncesi plaket alacağı ve maçı tribünde izleyeceği öğrenildi.

  1. 13.12.2019
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