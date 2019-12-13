Ujfalusi geldi

Galatasaray'ın eski yıldızı Tomas Ujfalusi, Felipe Melo gibi İstanbul'a geldi. Çek yıldız, "Evime döndüm. Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olacağım" şeklinde tweet attı. Ujfalusi ile Melo'nun maç öncesi plaket alacağı ve maçı tribünde izleyeceği öğrenildi.