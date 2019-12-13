Ujfalusi geldi
Galatasaray'ın eski yıldızı Tomas Ujfalusi, Felipe Melo gibi İstanbul'a geldi. Çek yıldız, "Evime döndüm. Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olacağım" şeklinde tweet attı. Ujfalusi ile Melo'nun maç öncesi plaket alacağı ve maçı tribünde izleyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Tomas Ujfalusi, Felipe Melo gibi İstanbul'a geldi. Çek yıldız, "Evime döndüm. Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olacağım" şeklinde tweet attı. Ujfalusi ile Melo'nun maç öncesi plaket alacağı ve maçı tribünde izleyeceği öğrenildi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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